Миллиардер Алексей Мордашов рассказал о своих планах создать российский Amazon

16:21 | 20.01.2020

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса. «Сейчас мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов по типу Amazon», — отметил он.



Отмечается, что сейчас почти половину состояния Мордашова (по оценке Forbes, $20,5 млрд) составляют проекты вне основного бизнеса миллиардера — металлургии, сообщает Bloomberg. По словам миллиардера, он намерен продолжать инвестиции в связанные с потреблением секторы, чтобы в конце концов создать единый онлайн-маркетплейс.

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