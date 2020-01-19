По данным СМИ, России вернут долги за военную технику

16:13 | 20.01.2020

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По словам собеседника агентства, Россия и страны-импортёры отходят от доллара в расчётах. Теперь они осуществляются в национальных валютах, в числе которых и евро. По словам источника, существовала проблема с перечислениями валюты стран-импортеров России, однако систему перевода платежей наладили.



По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны, которым Россия поставляла свое оружие, задолжали около $3 млрд.

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