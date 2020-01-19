Владимир Зеленский рассказал, при каком условии он готов оставить президентский пост

16:04 | 20.01.2020

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому изданию The Times of Israel рассказал, при каком условии он готов оставить президентский пост.



«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — а не в какой-то политической вещи, — чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — заявил он.



Так Зеленский ответил на вопрос, что бы он делал, если бы его обвинили в коррупции. При этом журналист привел в пример борьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с аналогичными обвинениями.

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