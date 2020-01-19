Россияне смогут получить материнский капитал на первого ребенка уже в начале весны

16:00 | 20.01.2020

Материнский капитал на первенца, а также жилищные выплаты на детей начнут оформлять уже в марте-апреле 2020 года. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по социальной политике.



Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в действующее законодательство и, в частности, Бюджетный кодекс внесут соответствующие изменения. Она отметила, что Госдума будет рассматривать поправки «максимально быстро».



Напомним, россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго.

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