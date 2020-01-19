Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за покушения Скрипалей

15:00 | 20.01.2020

Британский премьер Джонсон на полях конференции по Ливии в Берлине заявил Путину, что нормализации отношений между двумя странами не будет, пока Москва будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников, передает gazeta.ru.



Глава британского кабмина подчеркнул, что считает Россию виновной в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Джонсон сказал, что Лондон расценивает это происшествие как «безответственное использование химического оружия и вопиющая попытка убийства невинных людей на британской земле».

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