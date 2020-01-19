Полиция Москвы получила сигналы о минировании всех станций городского метрополитена

13:49 | 20.01.2020

Фото: riastrela.ru

В Москве правоохранительные службы получили сигналы о минировании всех станций московского метрополитена, более сотни школ и детсадов, а также торговых центров города и продуктовых магазинов. Об этом в экстренных службах сообщили РИА «Новости».



«Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов "Магнит" и "Пятерочка"», - рассказал собеседник агентства.



По данным информационного агентства, также сообщили об угрозе минирования в 85 московских школах, 16 детских садах, 20 торговых центрах.



Правоохранительные органы занялись проверкой анонимных сигналов, информации об эвакуации людей в местах предполагаемого минирования пока нет.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»