Новорожденная в Томской области получила матчество вместо отчества

18:37 | 17.01.2020

Фото: postmodernism.livejournal.com

В Томской области женщина решила дать своей дочери матчество вместо отчества. Новорожденную зовут Елизавета Марьевна.



Такое решение мать приняла, потому что воспитывает дочку одна, а биологический отец, по её мнению, упоминания не заслуживает. В свидетельстве о рождении у Елизаветы в графе «отец» стоят прочерки, а после прочтения отчества ребенка чиновники и сотрудники поликлиники нередко задают вопросы.



Многие после публикации новости в СМИ стали оставлять не самые приятные комментарии:«Недалекого ума, конечно, дамочка», «Вопрос, что за болезнь головы у мамы» или «Как жаль, что дети страдают от того, что у родителей бардак в голове». Мать малышки, Марию, такая реакция почти что довела до нервного срыва.



«Ты не высыпаешься, ребенок плачет, еще вот этот вот негатив. Одно дело, когда в комментариях это пишут, другое, когда в личку закидывают. Было тяжело именно эмоционально вот это все пережить», — поделилась женщина.



Но, вопреки сложностям, менять матчество на отчество Мария не собирается.



Следует отметить, что, согласно Семейному кодексу, отчество присваивается от имени лица, записанного в качестве отца ребенку, то есть оно должно быть образовано от мужского имени. Сотрудница ЗАГСа Томска и Томского района Светлана Пичугина рассказала, что если мать не состоит в браке, то ребенка регистрируют с тем отчеством, которое она назовет, а мужское имя Марий действительно существует в языке.



В департаменте ЗАГСа добавили, что имя с матчеством в свидетельстве возможно, если существует мужской аналог имени женщины, например, Юлия и Юлий, Евгения и Евгений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»