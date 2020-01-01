Россия увеличила вложения в госбумаги США до 11,491 млрд долларов

15:23 | 17.01.2020

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries). Как следует из статистики, опубликованной американским минфином, Россия увеличила вложения до $11,491 млрд. Из них на долю краткосрочных облигаций пришлось $8,512 млрд, а долгосрочных — $2,979 млрд.



Как следует из отчетности Минфина США, крупнейшим держателем американских долговых обязательств в ноябре стала Япония, ее вложения составили $1,160 трлн. Далее следует Китай ($1,089 трлн). Среди европейских стран по вложениям в гособлигации США лидирует Великобритания ($328,6 млрд), передает РБК.

© «Вечерние ведомости»