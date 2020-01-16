Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье пятерых производителей наркотиков

12:51 | 17.01.2020

В подмосковном Серпухове задержаны и арестованы пятеро подозреваемых в изготовлении наркотиков и торговле ими, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности. У них обнаружено и изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.



По данным силовиков, наркотики сбывались «в интересах одного из интернет-магазинов на торговой площадке Hydra».

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