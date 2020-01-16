Россия и мир
12:29 | 17.01.2020
В американском штате Джорджия заключенного помиловали за несколько часов до казни
Как сообщают «Известия», приговоренному должны были ввести смертельную инъекцию 16 января. Однако за несколько часов до казни комиссия заменила наказание на пожизненное тюремное заключение.
58-летний Джимми Медерс был приговорен в 1989 году к высшей мере наказания за убийство и ограбление. При этом отмечается, что даже 30 лет назад присяжные склонялись к тому, чтобы преступник провел жизнь за решеткой.
© «Вечерние ведомости»
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