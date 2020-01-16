В американском штате Джорджия заключенного помиловали за несколько часов до казни

12:29 | 17.01.2020

Власти американского штат Джорджия отменили смертную казнь приговоренного за несколько часов до приведения ее в исполнение.



Как сообщают «Известия», приговоренному должны были ввести смертельную инъекцию 16 января. Однако за несколько часов до казни комиссия заменила наказание на пожизненное тюремное заключение.



58-летний Джимми Медерс был приговорен в 1989 году к высшей мере наказания за убийство и ограбление. При этом отмечается, что даже 30 лет назад присяжные склонялись к тому, чтобы преступник провел жизнь за решеткой.

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