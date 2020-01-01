Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан освободили из-под стражи

17:00 | 16.01.2020

Бывший член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, освобождена из СИЗО. По словам ее адвоката Ивана Павлова, Цуркан изменили меру пресечения на «запрет определенных действий». Как напоминает iz.ru, она провела под арестом более 1,5 года.



Карина Цуркан была арестована в июне 2018 г., бывший топ-менеджер обвиняется в шпионаже. Ей инкриминируют сбор и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Цуркан вину не признает, напоминает «Ведомости».

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