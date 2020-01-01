В Росгидромете заявили, что Россию во второй половине XXI века ждут климатические катаклизмы

16:51 | 16.01.2020

Россия во второй половине XXI века будет «приговорена» к климатическим катаклизмам, Об этом заявил глава Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на Гайдаровском форуме, передает РИА «Новости».



По его словам, люди сами провоцируют климатические изменения, и из-за этого они «приговорены к определенному развитию событий». «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века», — отметил ученый.



Владимир Катцов подчеркнул, что ранее главной задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора, но в последнее время выяснилось, что климатическая система планеты инертна, поэтому встал вопрос адаптации цивилизации к погодным аномалиям.

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