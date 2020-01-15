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13:12 | 16.01.2020

Американский актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Fox News. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Кирш покончил с собой. Мотивы такого решения актера пока не установлены. Ему был 51 год.

В «Горце» Кирш сыграл бессмертного помощника Дункана Маклауда. Сериал выходил с 1992 по 1998 год. Кирш также снялся в сериалах «Друзья» и «Лодка любви» и в таких фильмах, как «Огненный шторм» и «Месть мертвецов», напоминает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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