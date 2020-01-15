Сегодня депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

11:52 | 16.01.2020

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает russian.rt.com. Напомним, кандидатуру Мишустина внес Владимир Путин после того, как накануне Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.



Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 9:00 четверга Мишустин проведет встречи с представителями думских фракций, а в 14:00 вопрос о даче согласия на назначение Мишустина на пост премьер-министра будет вынесен на пленарное заседание, сообщает «Интерфакс». Для одобрения кандидатуры Мишустину надо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов.

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