Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в российских вузах

16:40 | 15.01.2020

Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, прежде всего в регионах. По мнению главы государства, это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и там же начинать карьеру.



Согласно материалам, которые транслировались на экране во время выступления, прогноз потребности дополнительных мест в вузах — 24,4 тысячи в 2021 году и уже 99 тысяч в 2024 году, передает lenta.ru.

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