Путин предложил передать часть полномочий президента России парламенту

15:23 | 15.01.2020

Фото: ТАСС

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России Государственной думе.



Кроме того, президент высказал инициативу, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров. По его словам, президент РФ, который сейчас сам утверждает состав правительства страны, должен будет обязан утвердить кандидатуры, утвержденные парламентом.



По мнению Путина, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в том случае, если они утратили доверие или исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»