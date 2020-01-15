Путин предложил Федеральному собранию план по повышению демографии в России

15:11 | 15.01.2020

Фото: kremlin.ru

Сегодняшнее обращение к Федеральному собранию Владимир Путин начал с рассказа о проблемах демографии в России. «Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет. Я хочу содержательную часть начать именно с демографии. Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях: через год, пять, десять лет. Какими они вырастут, кем станут. Что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный в очень сложный демографический период».



Президент заявил, что суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году должен составить 1,7. Для достижения этого результата он предложил ряд мер, направленных на повышение демографии в стране. Это, в частности, получение материнского капитала на первого ребёнка и увеличение его суммы на 150 тыс. руб. Также из обращения президента стало известно, что программа материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года.



Кроме того, Путин предложил обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Средства на это он предложил направлять из трех источников: федерального, регионального и местного.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»