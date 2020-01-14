Глава ЛДПР Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

11:22 | 15.01.2020

Всем гражданам России необходимо списать долги перед микрофинансовыми организациями. Об этом заявил в Twitter лидер ЛДПР Жириновский. «Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. долгов граждан перед ними», — написал он.



Кроме того, Жириновский призывает вообще ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

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