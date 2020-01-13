Американские СМИ сообщили об атаке российских хакеров на украинскую газовую компанию

12:54 | 14.01.2020

Газовая компания Burisma, в совет директоров которой входит Хантер Байден — сын оппонента президента США Дональда Трампа, подверглась взлому со стороны российских хакеров в разгар импичмента американского лидера. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов по безопасности.



По данным издания, атака была предпринята с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о Байдене и его сыне.



Предполагается, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям. При этом по информации NYT, хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

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