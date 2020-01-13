Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды на изменения в РФ не оправдались

12:43 | 14.01.2020

Надежды на изменения в России, возникшие во время президентства Бориса Ельцина, не оправдались. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, всё сложилось не так», — сказала Керсти Кальюлайд. При этом она отметила, что в этом виноват не российский народ, а режим в государстве.

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