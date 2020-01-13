Глава Ливийской национальной армии Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии

12:33 | 14.01.2020

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС Файеза Сарраджа.



Как сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники, Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня поскольку предложенный проект документа игнорировал ряд требований ЛНА.



Ранее сообщалось, что Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри 13 января подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы принять решение, однако не подписал документ и в ночь на вторник покинул Москву, передает iz.ru.



Переговоры по Ливии в Москве прошли 13 января. Они велись при участии Сергея Лаврова и главы Минобороны России Сергея Шойгу, а также их турецких коллег Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара. При этом личной встречи Хафтара и Сараджа на переговорах не было, отмечает РИА «Новости».

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