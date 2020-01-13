В прошедшем году банки отказали в выдаче кредитов более 60% россиян

12:28 | 14.01.2020

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа поданных россиянами заявок на разные виды кредитов. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Отмечается, что самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ, передает russian.rt.com. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.



Среди причин эксперты называют меры Центрального банка против роста закредитованности населения.

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