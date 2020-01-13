Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

12:16 | 14.01.2020

Объем украденных из бюджета России денег оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости. Кудрин уточнил, что имеет в виду сумму, которая фигурирует в заведенных уголовных делах.



В целом за 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 млрд руб., уточнил глава СП. Треть из этой суммы составили нарушения бухгалтерского учета. Такие нарушения исправляются по ходу проверок, уточнил Кудрин. Еще одна треть — это нарушения процедур закупок, сообщает РБК.

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