В Москве начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии

16:43 | 13.01.2020

В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Захарова, передает russian.rt.com. Позднее к переговорам присоединятся представители Ливии.



В понедельник в российскую столицу приехали глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.



Как напоминает rg.ru, после свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливию охватила гражданская война. Сейчас в стране существует два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. ООН и Евросоюз признали только правительство Сараджа.

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