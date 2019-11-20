Белоруссия и Россия не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит нефти

16:25 | 13.01.2020

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА. По словам представителя белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли, переговоры продолжатся в ближайшее время.



В белорусском министерстве отметили, что у российской стороны возникли вопросы по расчетам, проведенными ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в связи с чем было принято решение о новой встрече на уровне специалистов.

© «Вечерние ведомости»