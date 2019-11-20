Генсек НАТО рассказал об ответе альянса на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

16:17 | 13.01.2020

НАТО намерена в текущем году отреагировать на размещение Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M729. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.



Столтенберг заявил, что в качестве ответа НАТО будет работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычными вооружениями и над повышением боевой готовности. По его словам, министры обороны стран — членов альянса уже согласовали соответствующие меры, передает РБК.



Разработку ракеты 9М729 Столтенберг назвал «частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие», сообщает РИА «Новости».

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