Три британских офшора включили РФ в списки стран для обмена налоговой информацией

13:30 | 13.01.2020

Британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси — включили Россию в списки стран для автоматического обмена налоговой информацией и в 2020 году будут выдавать данные о счетах и активах россиян Федеральной налоговой службе, сообщает РБК. Отмечается, что в прошлом году офшоры не передавали России эти сведения — автоматического обмена финансовой информацией с РФ не было.



Напомним, в 2018 году Россия присоединилась к глобальному автоматическому обмену по единому стандарту. Участниками обмена с Москвой всего значатся 77 государств и 12 территорий.

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