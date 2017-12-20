Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

16:30 | 10.01.2020

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Путиным по поставкам нефти.



По словам Лукашенко, непреодолимым препятствием для заключения нового контракта между странами стало то, что Россия настаивает на закупках у нее нефти по цене выше мировой. «Если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — добавил он.



Слова Лукашенко прозвучали на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

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