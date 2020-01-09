В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

12:07 | 10.01.2020

Вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона. Вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ двигателя. По официальной информации, пострадавших и погибших нет.

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