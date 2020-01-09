Синоптики объяснили причину аномального теплой погоды в России

11:18 | 10.01.2020

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России, сообщает РИА Новости. По его словам, причина такой погоды в том, что не сформировался на сегодняшний день и в ближайшие десять дней так и не сформируется классический «сибирский максимум», то есть зоны высокого давления. Варакин отметил, что в это время антициклон обычно образуется над Сибирью и Якутией, а теперь завис над Монголией и Китаем, и весь холод пошел на Канаду и Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов.



Синоптик также добавил, что теплом россияне обязаны идеальному стечению обстоятельств: обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.

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