Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

10:58 | 10.01.2020

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть данные разведки, свидетельствующие о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой, сообщает CBC.



Как сообщил Трюдо, эту информацию он получил от канадской разведки, а также от разведок союзников. «Доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух», — сказал он.



В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.



Как напоминает «Эхо Москвы», всего на борту разбившегося в Тегеране самолета было 176 человек, из них 63 были гражданами Канады.

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