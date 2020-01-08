15:59 | 9.01.2020

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы, передает lenta.ru.



Согласно действующему законодательству, осужденным в тюрьмах, а также подозреваемым и обвиняемым в СИЗО, запрещается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки гаджетов в исправительные учреждения и изоляторы предусмотрена административная ответственность, однако количество нарушений в этой сфере высоко, сообщает "Интерфакс".



Вопрос о способах блокировки сигнала сотовой связи на территории колоний решат МВД совместно с ФСИН и ФСБ.

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