Президент Эстонии отказалась от подаренного российским посольством крымского вина

15:44 | 9.01.2020

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.



Российские дипломаты уточнили что, в канцелярию президента действительно отправили водителя с гостинцами, среди них были цветы, шоколад и бутылка вина. Кальюлайд приняла все подарки, кроме последнего. «(Бутылку) вернули без каких-либо комментариев», - сообщили в посольстве РФ.

© «Вечерние ведомости»