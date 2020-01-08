Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории страны

15:31 | 9.01.2020

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на данный момент фильм собрал 1,877 млрд, его посмотрели 4,8 млн человек.



В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян.



До этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — ее сборы составили 1,762 млрд руб. Самые кассовые российские фильмы без привязки к жанру — спортивная драма «Движение вверх» (сборы более 3 млрд руб.) и боевик «Т-34» (2,3 млрд), напоминает РБК.

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