В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

15:24 | 9.01.2020

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, передает РИА «Новости». Отмечается, что наказания ужесточат не только для тех, кто непосредственно занимается пропагандой наркотиков, но и для операторов связи.



За незаконную пропаганду наркотиков в Сети для физических лиц, согласно документу, предлагается ввести штрафы от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафы вводятся также для предпринимателей, работающих без образования юрлица, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам грозит штраф до 1,5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает «Интерфакс».

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