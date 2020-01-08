В Австралии из-за лесных пожаров погибли более миллиарда животных

12:40 | 9.01.2020

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.



Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь с 480 миллионов до более чем 800 миллионов. «Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных», — передает пресс-служба.



В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»