Власти РФ утвердили план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы

12:35 | 9.01.2020

Правительство РФ утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.



План предусматривает приватизацию акций 186 акционерных обществ, 86 ФГУП, доли государства в 13 ООО, а также более тысячи объектов другого имущества. Поступления в бюджет в результате реализации имущества прогнозируются на уровне 3,6 млрд рублей ежегодно в течение трёх лет, передает regnum.ru.



В будущем правительство имеет возможность скорректировать прогнозный план. Это может произойти в случае принятия отдельных решений о приватизации акций крупнейших компаний, которые обладают высокой привлекательностью для инвесторов.

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