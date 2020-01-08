На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране

12:01 | 9.01.2020

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января в стране днём траура по погибшим в авиакатастрофе Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ». На всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Отменяются развлекательно-концертные мероприятия, в программы теле— и радиопередач вносятся соответствующие изменения.



Как напоминает gazeta.ru, Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Как сообщил украинский МИД, среди пассажиров были только два гражданина Украины, основная часть пассажиров разбившегося самолета — граждане Ирана и Канады.

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