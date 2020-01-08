США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий

11:55 | 9.01.2020

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез ООН письмо, в котором уведомила о готовности американской стороны к переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы снизить напряжённость в регионе, передает MK.ru.



Как передаёт «Deutsche Welle», в тексте письма также объясняется, что операция по убийству иранского генерала Сулеймани была проведена в соответствии со статьёй Устава ООН, предусматривающего право государства на самооборону.



Как напоминает РИА «Новости», в начале января Вашингтон провел операцию по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

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