В Стамбуле состоялось открытие газопровода «Турецкий поток»

11:47 | 9.01.2020

В Стамбуле запустили газопровод «Турецкий поток». В церемонии приняли участие главы России, Турции, Сербии и Болгарии. Запуск газопровода Путин назвал важным событием не только для России и Турции, но и для государств южной Европы.



Отметим, что по двум трубам «Турецкого потока» российский газ будет поставляться в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Общая мощность газопровода — 31,5 млрд кубометров в год.

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