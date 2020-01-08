Разведслужбы западных стран назвали вероятную причину крушения украинского Boeing в Иране

11:29 | 9.01.2020

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность. Об этом 8 января со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.



Источник указал на наличие свидетельств перегрева одного из двигателей самолета, что могло привести к падению Boeing 737 сразу после взлета. Кроме того, источник отметил, что западная разведка пришла к выводу, что самолет не был сбит ракетой.



Утром 8 января самолет «Международных украинских авиалиний» загорелся и упал в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после взлета. В результате крушения погибли 167 пассажиров и весь экипаж. Отметим, что авиакатастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским военным базам в Ираке.

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