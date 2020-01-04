Иран отказался от участия в ядерной сделке

01:01 | 6.01.2020

Несколько часов назад, 5 января, правительство Ирана объявило об отказе соблюдать ограничения по количеству центрифуг, передает IRNA.



«Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг», - говорится в заявлении иранского правительства.



В документе сказано, что Тегеран не отказывается сотрудничать с МАГАТЭ, и, в случае снятия санкций против страны, готов вернуться к выполнению обязательств.



В заявлении также отмечено, что «МАГАТЭ обязано предпринять необходимые шаги и меры в этом контексте при координации с президентом (Ирана Хасаном Рухани)».

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