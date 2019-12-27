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21:11 | 1.01.2020

Фото: vk.com

В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный концерт театра танца «Искушение»

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» отпразднует свой юбилей в культурной столице 8 января в 19:00 по местному времени. Концерт пройдет в театре «Мюзик-Холл».

«Искушение» – это танец без границ, не имеющий ни жанра, ни стиля. В их репертуаре уже пять невероятных шоу, сочетающих в себе театральные постановки и хореографию. Но неизменным остается невероятный танец под дождем, который становится настоящей вишенкой на торте каждого представления театра «Искушение».

За 10 лет существования шоу «Искушения» покорили сердца зрителей в 300 городах 14 стран мира. Их представления собирают аншлаги в каждом городе, в который приезжает театр. Отметим, что уникальный танцевальный проект не является аналогом «Тодесу»: здесь в основе представления лежит драматическая линия, приправленная щепоткой иронии и танца.

Основатель «Искушения» Рустам Надыршин делится, что залогом успеха является не только мастерство артистов, но и душа, вложенная в исполнение. Исключительно мужская команда со сцены рассказывает искренние истории о любви к женской половине без пошлости, но с юмором и самоиронией.

Если вы не знаете, куда пойти в новогодние праздники с друзьями или на свидание, если вы не знаете, что подарить близкому человеку – театр танца «Искушение» ждет вас!

Юбилейный концерт театра танца «Искушение» состоится 8 января в 19:00 в «Мюзик-Холле». Билеты можно приобрести на сайте театра, и в кассах «Мюзик-Холла».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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