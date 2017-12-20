Дональд Трамп призвал Россию, Иран и Сирию не убивать людей в провинции Идлиб

14:53 | 27.12.2019

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить военные действия в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter. «Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей провинции Идлиб. Хватит!» — призвал политик. По его словам, только Турция пытается остановить «сирийскую резню», передает lenta.ru.



Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, напоминает РИА «Новости».

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