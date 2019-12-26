Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырос до 15,5 тысяч рублей

14:46 | 27.12.2019

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тысяч рублей в 2019 году и составит 15,5 тысяч рублей по итогам года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.



Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 2% (на столько вырос за прошлый год прожиточный минимум пенсионера). Пенсии работающих пенсионеров подкорректировали с 1 августа.



С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, напомнили в министерстве. Дополнительная индексация пенсий пройдет с 1 апреля, когда Росстат определит темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

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