В следующем году стоимость услуг ЖКХ возрастет в среднем по России на 4%

14:24 | 27.12.2019

В 2020 году стоимость услуг ЖКХ возрастет в среднем по России на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В зависимости от субъектов рост тарифов составит от 2,4% до 6,5%. Выше всего они будут установлены там, где собираемость платежей самая низкая, — на Северном Кавказе.



Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на ЖКУ устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах, передает lenta.ru.

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