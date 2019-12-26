Туристку из Японии возмутило приветствие жителей курильского острова Итуруп

14:19 | 27.12.2019

Туристку из Японии Айко Ясуда возмутили слова жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «Приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщила японская газета Yomiuri.



В статье автор рассказал о поездке японских туристов на Курилы, радушие островных жителей «неприятно поразило 80-летнюю Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров своей родиной».



Она также выразила непонимание, почему Токио позволяет японцам совершать туристические поездки на Курильские острова. По ее мнению, «возвращение» островов Японии мало связано в перспективе с такими поездками, передает gazeta.ru.

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