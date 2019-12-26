Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за прошедшее десятилетие

14:08 | 27.12.2019

Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон стал лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за прошедшее десятилетие. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.



По оценке издания, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года, на 24 декабря текущего года составив 27 миллиардов долларов. На втором месте — владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (прирост за десятилетие составил 20,8 миллиарда, состояние увеличилось до 22,7 миллиарда долларов на конец 2019 года). Тройку лидеров замыкает один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого к концу текущего года составило 23,8 миллиарда долларов, за десять лет увеличившись на 13,5 миллиарда долларов, передает РИА «Новости».



В топ-5 также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (он заработал 13,2 миллиарда долларов) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (он заработал 10,3 миллиарда долларов).

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