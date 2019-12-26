Правительство национального согласия Ливии запросило военную поддержку у Турции

12:34 | 27.12.2019

Правительство национального согласия Ливии, контролирующее западную часть страны, обратилось к Турции с просьбой о предоставлении военной помощи, сообщают СМИ.



Как заявил глава МВД правительства национального согласия Фатхи Башаги, без содействия Анкары Ливии будет трудно противостоять наемникам мятежного генерала Халифы Хафтара, в том числе, бойцам ЧВК Вагнера. Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства, передает «Интерфакс».

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