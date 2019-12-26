Худрук «Современника» Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет

12:22 | 27.12.2019

Умерла Галина Волчек, художественный руководитель Московского театра «Современник». Об этом сообщает пресс-служба театра. Ей было 86 лет. Ранее её госпитализировали в одну из столичных клиник с двусторонним воспалением лёгких.



Церемония прощания с Волчек состоится 29 декабря в театре «Современник», похороны пройдут в тот же день, сообщила РБК пресс-секретарь театра Елена Волкова.

© «Вечерние ведомости»